Sans Uderzo et Goscinny, Astérix peut-il continuer à vivre ?

publié le 24/03/2020 à 13:20

Astérix et Obélix ont deux pères : René Goscinny et Albert Uderzo. Le premier, derrière des scénarios de la célèbre bande-dessinée, est mort il y a bien longtemps en novembre 1977. Aujourd'hui, en cette fin mars 2020, c'est le dessinateur historique des irréductibles Gaulois, Albert Uderzo qui disparaît à l'âge de 92 ans. Mais Astérix et Obélix, eux, sont éternels. Éternels dans le cœur des fans et par la magie des œuvres imprimées qui affrontent le temps comme personne. Éternels aussi parce que de nouveaux artistes font vivre le petit village gaulois et ses habitants sur d'autres supports et - bien sûr - en BD depuis des années.

Les 24 premiers albums d'Astérix, d'Astérix le Gaulois (1961) jusqu'à Astérix chez les Belges (1979) sont signés du célèbre duo. Pour les fans et les successeurs, il s'agit du creuset originel. Les personnages évoluent, les traits changent, le scénario se densifie.

Après la mort de René Goscinny, Albert Uderzo prend la suite et porte seul la série. Du Grand Fossé (1980) à Le ciel lui tombe sur la tête (2005), Uderzo signe seul. Il travaillera avec le coloriste Thierry Mébarki pour la majorité de ces nouveaux albums. L'Anniversaire d'Astérix et Obélix - Le Livre d'or, album N°34 reçoit la signature des deux inventeurs mais il s'agit-là d'un hors série. La suite s'écrira avec de nouveaux noms.

Les héritiers

Depuis 2013, Albert Uderzo s'était retiré même s'il gardait un œil (et le bon) sur son héritage. Astérix chez les Pictes, Le Papyrus de César, Astérix et la Transitalique et enfin La Fille de Vercingétorix, sont désormais les créations de Jean-Yves Ferri et du dessinateur Didier Conrad. Le premier est un collaborateur de Fluide glacial et on lui doit des albums solo comme De Gaulle à la plage. Le deuxième dessine les Innommables, Bob Marone ou Lucky Luke. Le 25 juillet 2011, ils sont choisis par Albert Uderzo et les éditions Hachette pour reprendre Astérix. Les deux hommes sont nés en 1959, la même année qu'Astérix.

Y aura-t-il de nouveaux albums ? Albert Uderzo ne voulait pas vraiment que son Gaulois lui survive. "Je ne sais pas si le prochain album [La Fille de Vercingétorix] sera le dernier, mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup après..., confiait-il à nos confrères du Parisien en novembre 2018. Je ne veux pas laisser Astérix entre d'autres mains après ma disparition. Je n'ai pas envie de prendre le risque de tout fiche en l'air, de faire n'importe quoi pour de l'argent." La décision reviendra sans doute aux éditeurs et ayant-droits.

Astérix continuera, c'est certain, d'être un événement dans la vie culturelle française. Au cinéma tout d'abord puisqu'un long-métrage Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu est actuellement en préparation. Le tournage a été repoussé par la crise mondiale du coronavirus mais Guillaume Canet espère toujours offrir ce film au public en 2021.