"Le chanteur perdu" de Didier Tronchet est la BD RTL de février 2020

Didier Tronchet, connu pour ses séries d'humour noir Raymond Calbuth et Jean-Claude Tergal qui lui ont valu deux prix de l'humour au festival d'Angoulême, publie vendredi 28 février 2020 aux éditions Dupuis, Le chanteur perdu sacré, bande dessinée RTL de février.

C'est un album qui nous transporte dans les années 70. À cette époque glorieuse entre toutes, Didier Tronchet, fan de musique, découvre un certain Rémy Bé qui chante des chansons autobiographiques, comme Marion, que Brassens trouve alors exquise, fait partie de l'album de Rémy Bé produit par Pierre Perret. Et c’est un album que Didier Tronchet écoutait en boucle. Il adorait ce chanteur, sa malice, son humour, son autodérision, un genre qui n’était pas très en vogue dans cette époque qui sous couvert de transgression, se prenait très au sérieux.

Après ce premier album couronné par le prix de la Sacem et qui eut un petit succès, Didier Tronchet attendit la suite. Rien, bada, disparu le chanteur. 30 ans ont passé, des centaines de chanteurs, des millions de disques sont venus au fil des ans encombrer les bacs des disquaires mais pas une seule nouveauté de Rémy Bé. Jusqu’à ce que, un beau jour, Didier Tronchet se demande : "Ce garçon serait peut-être content de savoir qu'il lui reste un fan quelque part, qui l'écoute et ça serait assez marrant, romanesque, de remonter la piste jusqu'à lui. Et c'est ce que j'ai fait", confie-t-il.

Sur les traces du chanteur perdu

Le chanteur perdu vit toujours sur l’île de Madagascar, son histoire est un tout poème. On la découvre au fur et à mesure de l’enquête que mène Didier Tronchet. Une enquête pleine de rebondissements, comme il se doit, avec ce qu’il faut de hasards, d’émotion, de bonnes et de mauvaises surprises. Une aventure, en somme, qui nous conduit jusqu’au cœur de l’océan indien où vit Rémy Bé.

"D'un côté, c'était très touchant, car j'avais conservé l'image d'un chanteur jeune, puissant, dans l'insouciance et l'insolence de son âge (...) Je n'avais pas mesuré à quel point en 30 ans, lui avait vieilli aussi. Et donc, j'ai retrouvé un homme de 70 ans", décrit l'auteur, avant de poursuivre : "Il a fallu un temps d'adaptation (...) Et de son côté, ça l'a amusé plus qu'autre chose. Et surtout à l'époque où je l'ai rencontré, il ne pouvait plus plonger, donc il était revenu à ses premières amours et il était en train d'écrire des chansons".

Le charme de cette aventure, c’est que le narrateur aventurier en apprend autant sur le chanteur perdu qu’il en apprend sur lui-même ; à commencer par ses principes moraux qui ne tiennent pas la route des tropiques. Encore moins celle du souvenir et du temps qui passe. Un making-of est offert à la fin de l’album, on apprend le vrai nom, on voit les vraies photos, c’est presque une nouvelle aventure. La raconter nous transporte. Dès vendredi dans vos bacs, il y a aussi un roman qu’on peut télécharger. Et bientôt un film, qui sait.