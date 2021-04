publié le 23/04/2021 à 19:54

À Noël le magicien-humoriste Éric Antoine a lancé son nouveau spectacle virtuel numérique Connexions. Ce "spectacle 100% original, 100% digital, 100% participatif", spécialement pensé pour une diffusion en ligne a été rendu possible grâce à l'application Zoom. Pour la dernière, mardi 27 avril, Connexions sera diffusé en direct sur Gulli à partir de 21h05.

"Je me sens très très chanceux", a confié le magicien, invité sur RTL ce vendredi 23 avril. "D'avoir joué, d'avoir pu voir des centaines de milliers de personnes, d'avoir pu partager de la joie, de l'art et de l'offrir sur une chaîne télé à la fin ça me semble normal parce que c'est une manière de clore en beauté, dans un feu d'artifice de partage ce moment qui a été merveilleux malgré les conditions actuelles", s'est réjoui l'humoriste et metteur en scène.

"Ce métier d'homme de scène, c'est un métier d'intensité, donc quand on ne l'a plus, quand on vous dit 'vous n'avez plus le droit de faire votre métier', c'est votre vie qui s'efface, c'est votre vie qui s'enfuit", a-t-il confié. "C'est notre quête d'artistes que de vivre ces moments et de les partager donc le fait d'avoir créé ce spectacle au croisement de l'humour et de la magie, dans cette ambiance digitale (...) c'est merveilleux donc pour ça je me sens très privilégié", a déclaré Éric Antoine qui concède que "la magie s'adapte plutôt bien au digital".