Festivals d'été : "Il y aura des Vieilles Charrues" en 2021, assure son directeur sur RTL

publié le 19/02/2021 à 08:58

Le festival des Vieilles Charrues rassemblait 270.000 spectateurs en 2019. Après une édition 2020 annulée, le millésime 2021 se tiendra bien cet été, mais avec une jauge, imposée jeudi par le ministère de la Culture, bien moindre : 5.000 personnes assises maximum.

Malgré ces contraintes sanitaires soumises à l'évolution de la situation sanitaire, son directeur Jérôme Tréhorel se veut résolument optimiste sur RTL : "C'est un point de départ qui est quelque part un soulagement, parce qu'on avait la crainte (...) d'avoir, comme l'année dernière, un nouvel été silencieux".

"Elles seront différentes, elles seront adaptées, mais il y aura des Vieilles Charrues", assure le patron du festival breton, qui parle de "nouvelle formule" et d'un "nouveau festival éphémère". "Le modèle économique ne sera pas du tout le même", explique-t-il, "le format de production de l'évènement ne sera pas sur quatre jours, on sera sur plus, pour surprendre le public et toucher un maximum de gens".

Le concert de Céline Dion reporté à 2022

Mais les artistes vont-ils suivre ? Céline Dion qui devait être la tête d'affiche du festival cette année a annoncé qu'elle ne poussera finalement pas la chansonnette avant 2022. "On savait que son concert était conditionné à une grande jauge", dit Jérôme Tréhorel. "La bonne nouvelle, c'est que ce sera un concert reporté. On a l'engagement de l'équipe de Céline Dion".

La programmation des Vieilles Charrues devra, elle-aussi, s'adapter avec les artistes qui "disent avoir des fourmis dans les jambes". "J'ai bon espoir (...) qu'on trouvera des solutions communes pour proposer une programmation éclectique, à l'image des Vieilles Charrues", assure le directeur de l'immanquable rendez-vous finistérien.

Une nouvelle édition, qui sans être "parfaitement satisfaisante" en termes de conditions, se révèle tout de même être "la lumière au bout du tunnel" et "un vrai défi" à réaliser en seulement quelques mois.