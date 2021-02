publié le 25/02/2021 à 21:50

Si de nombreux groupes et artistes ont reporté leurs prochains concerts en raison de la crise sanitaire, Indochine garde espoir et maintient son calendrier de scène en 2021, rapporte le site ChartsinFrance.

Indochine est attendu pour célébrer ses 40 ans de carrière lors de six concerts, du 29 mai au 4 juillet prochain, dans le cadre de sa tournée "Central Tour". Nicola Sirkis a toutefois fixé "des options" dans l'éventualité d'un report en 2022.

"Jouer pour un public masqué, qui n'a pas le droit se lever, ce n'est pas le but. Ce serait trop ridicule, on veut célébrer 40 ans d'activité, dans la communion. Pour l'instant, on ose, on y croit" a-t-il déclaré à l'AFP. Quelques jours après l'annonce de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour fixer une jauge de 5.000 personnes assises dans les festivals organisés cet été, Indochine a confirmé, jeudi 25 février sur sa page Instagram, que sa tournée n'est pour l'heure pas décalée.

Une réponse définitive "à la mi-avril"

"Nous travaillons dur pour que ces concerts se déroulent comme prévu et (...) nous n'avons reçu aucune consigne de la part des autorités compétentes pour reporter ces concerts. Ils sont donc, jusqu'à nouvel ordre, maintenus aux dates prévues…", peut-on lire.

"Nous avons été sollicités, justement, pour prouver, avec tous les acteurs du secteur culturel et scientifique face à cette pandémie, que des concerts puissent avoir lieu cet été… ", poursuit le groupe dans son message. Une phrase qui, pour certains, semble "évoquer à demi-mot" la rumeur selon laquelle Indochine serait la tête d'affiche du concert-test programmé à l'AccorArena début avril.

Le groupe, qui espère pouvoir bientôt interpréter sur scène ses tubes 3e sexe ou J'ai demandé à la Lune, conclut son message en rappelant que tous ceux qui ont réservé leur billet seront fixés "à la mi-avril", période à laquelle Indochine tranchera s'il faut reporter ses shows, en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.