publié le 13/02/2021 à 06:30

Malgré la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels, Clara Morgane organisera bel et bien son nouveau spectacle cabaret, avec une prochaine représentation prévue le dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin.

Pour en assurer la promotion, Clara Morgane a réalisé un clip promotionnel avec certains des artistes qui l'accompagnent dans ce spectacle, tourné devant des lieux historiques de la capitale comme l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. "Si on est artiste, et qu'on veut le rester quoi qu'il en coûte, on peut l'être n'importe où, même dans les rues de Paris", explique-t-elle sur RTL.

Malgré tous ces efforts déployés, le public ne pourra logiquement pas être présent pour cette représentation, les salles de spectacles étant fermées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

"Notre cabaret se jouera en streaming au Oh! Caesar, à Paris, le 14 février et le 19 mars, annonce cependant Clara Morgane, ce sont les mêmes conditions qu'en cabaret, mais les gens peuvent le regarder de chez eux". Des billets pour cet événement virtuel sont en vente sur le site du cabaret.