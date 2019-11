publié le 05/11/2019 à 13:10

Les deux héros de cette saison littéraire s'appellent Jean-Paul Dubois et Sylvain Tesson. Lundi 4 novembre, l'un est reparti avec le prix Goncourt 2019 pour son roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon et le deuxième, Sylvain Tesson, avec le prix Renaudot pour son oeuvre La Panthère des neiges.

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon était l'un des premiers coups de coeur de Laissez-vous tentez, ce 5 septembre 2019. "C'est un livre qui va plaire à tout le monde (...) ce qui est rare en France", confie Philippe Claudel, membre du jury Goncourt.

Depuis 30 ans, Jean-Paul Dubois publie des romans au style reconnaissable entre tous et possède un talent rare à conjurer la violence du monde qui nous entoure, et à introduire de la tendresse et de l'humour dans toutes ses histoires. "C'est un romancier très français et très cosmopolite", estime Bernard Pivot, le président du jury Goncourt.

Sylvain Tesson sur les traces d'un félin

Il ne figurait même pas sur la liste des auteurs pour le prix Renaudot, ce fût donc une véritable surprise pour l'écrivain.

Plus qu'un plaidoyer écologique, Sylvain Tesson a "essayé de dire que le monde était d'une complexité biologique extraordinaire" dans son roman La Panthère des neiges. "Le monde est un miracle et nous sommes incroyablement inconséquents à son égard", avait-il déclaré au micro de RTL. "On se persuade qu'il faut augmenter la réalité, qu'il faut prolonger la vie de l'Homme, qu'il faut aller découvrir Mars, qu'il faut s'entourer d'écran (...) nous sommes fous". "Nous avons un comportement d'enfants gâtés devant un trésor", avait-il conclu.