Sylvain Tesson sur RTL : "Nous avons renoncé à la patience"

publié le 07/10/2019 à 11:15

"Elle circule dans la neige, vit dans la neige, c'est un animal de la difficulté, de la difficulté d'être". L'écrivain-voyageur Sylvain Tesson s'est rendu aux confins du Tibet en compagnie d'un ami photographe, Vincent Munier, pour une traque palpitante, pacifiste, d'un félin rare : la panthère des neiges.

Au cours de son expédition, l'écrivain l'aura vue quatre fois. Une apparition presque divine d'un grand carnassier dont on ne compte plus que quatre ou cinq mille spécimens dans le monde. Pour l'écrivain, le souvenir le plus marquant reste bien évidemment la première rencontre. "Quand tout à coup, par la grâce du hasard, par la récompense de votre patience, soudain surgit la bête... C'est quasiment sacré et cela vous rend modeste", confie-t-il.

La panthère des neiges est à la fois un récit d'aventure et une quête spirituelle. "La panthère m'a évidemment appris que le monde était beau, que le monde était en sursis et que le monde était menacé", nous raconte Sylvain Tesson. "Mais l'attente de la panthère, qui a constitué quand même la plus grande proportion de ce séjour, m'a appris les vertus de l'attente, de l'affût, et de cette chose magnifique qui consiste à espérer quelque chose dont on n'est pas sûr de la venue."

Un bébé panthère des neiges et sa maman le 30 juin 2006 au Parc Zoologique de Doué-la-Fontaine Crédit : FRANK PERRY / AFP

Pourtant, l'écrivain nous confie ne pas avoir une nature patiente. Celui qui a passé sa "vie à courir autour du monde" dresse un triste constat sur notre rapport avec la nature : "Il y a quelque chose de très anti-moderne dans l'affût. Parce que nous vivons dans une époque où nous voulons, par un claquement de doigt, posséder tout, tout de suite [...] nous avons renoncé à la patience, nous vivons dans l'ère de l'accélération absolue, tout doit être rapide"

Plus qu'un plaidoyer écologique, Sylvain Tesson a "essayé de dire que le monde était d'une complexité biologique extraordinaire"."Le monde est un miracle et nous sommes incroyablement inconséquents à son égard", poursuit-il, "on se persuade qu'il faut augmenter la réalité, qu'il faut prolonger la vie de l'Homme, qu'il faut aller découvrir Mars, qu'il faut s'entourer d'écran (...) nous sommes fous". "Nous avons un comportement d'enfants gâtés devant un trésor", conclut-il.

"La Panthère des neiges" de Sylvain Tesson Crédit : Gallimard

Le passionnant voyage de Sylvain Tesson au Tibet est à découvrir dans La panthère des neiges, publié ce jeudi 10 octobre chez Gallimard.