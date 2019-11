publié le 05/11/2019 à 08:00

Avec son roman Batouala, publié en 1921 et critique vis-à-vis de la colonisation française dans sa préface, René Maran a été le premier auteur noir récompensé par le prestigieux Prix Goncourt. Pourtant, le jury aurait pu passer à côté du roman de l'auteur né en 1887. C'est un de ses amis qui l'a déposé pour lui auprès de l'institution.

Dans le livre celui qui est alors fonctionnaire au ministère des Colonies dénonce, dans sa préface, les abus de l'administration en Afrique-Equatoriale française, où il a un peu vécu pendant son enfance, passé en partie au Gabon. Il a aussi travaillé comme membre de l'administration coloniale à Bangui.

"Si l'on pouvait savoir de quelle bassesse est faite la vie coloniale, on n'en parlerait plus. Elle avilit peu à peu", écrivait-il, présente son éditeur Albin Michel. L'attribution du prix a fait scandale. Il quitte peu après l'administration coloniale, pour vivre de sa plume à Paris.



Il est récompensé par le Grand Prix de la société des gens de lettres (1949) et celui de poésie de l'Académie française (1959), un peu avant sa mort en 1960.