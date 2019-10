publié le 10/10/2019 à 12:30

Après les immenses succès de Berezina, Dans les forêts de Sibérie, Une très légère oscillation... Sylvain Tesson revient avec un nouveau récit d'aventure: La Panthère des neiges (Gallimard). Avec le photographe Vincent Munier, Sylvain Tesson est allé à la recherche de la panthère des neiges, une bête mal connue, qui vit à plus de 6000 mètres d'altitude, dans des zones pratiquement inaccessibles, entre la Mongolie et le Tibet.

Un périple en forme d'ode à la patiente et au temps long... bref: tout le contraire de ce qui fait nos sociétés modernes !

L'affût est une réforme de l'âme Sylvain Tesson Partager la citation





La panthère des neiges Crédit : Gallimard

«– Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène.

– Qui est-ce ?

– La panthère des neiges. Une ombre magique!

– Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je.

– C'est ce qu'elle fait croire.»

La Panthère des neiges, Collection Blanche, Gallimard, disponible à partir du 10 octobre.

Le choix patrimoine de Sylvain Tesson:

Dans les Hautes-Alpes, la chapelle des Gicons ou Mère Église: chapelle de pur style roman en pierres de pays datant du XIe siècle.

