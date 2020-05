Piques et traits d'esprits mondains

publié le 14/05/2020 à 13:00

Notre invité François Xavier Testu, avocat et professeur à l'université de Tours, a répertorié les plus savoureux traits d'esprit, saillies, épigrammes et autres méchancetés qui ont jalonné l’Histoire, de l'Antiquité à nos jours. Et certains artistes se sont particulièrement illustrés dans cet exercice jubilatoire. On découvre les meilleures « punchlines » de l’Histoire avec notre invité.



Qu'a dit Georges Feydeau à un jeune acteur débutant ? Qu'a répondu Sacha Guitry à sa femme Yvonne Printemps qui lui reprochait son manque d'ardeur conjugale ? Qu'a -t-il déclaré lors de la mort de l'un des plus célèbres pétomanes de l'époque ? Quelle vacherie l'actrice Arletty a-t-elle envoyé à Fernandel ?



Notre invité nous raconte également la pique envoyée par Elton John au guitariste des Rolling Stones Keith Richard, ou encore les répliques les plus vachardes du créateur Karl Lagerfeld.



à lire : Le bouquin des méchancetés illustré chez Michel Lafon.



