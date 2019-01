Qui était vraiment Sacha Guitry ?

publié le 21/11/2018 à 11:54

Le-monde-selon-Sacha-Guitry

Le journaliste et passionné de théâtre Christophe Barbier nous emmène pour un savoureux voyage dans l’univers de celui qui semble avoir dédié sa vie à l’esprit, Sacha Guitry. « 21 février 1945 : j’ai cinquante-dix ans. » « J’ai déchiré le testament que je venais d’écrire. Il faisait tant d’heureux que j’en serais arrivé à me tuer pour ne pas trop les faire attendre. » « Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures, si cela pouvait les dissuader de se prétendre nos égales. » Prolifique et brillant dramaturge, écrivain, scénariste et cinéaste, Sacha Guitry a dominé son temps par ses dialogues et ses célèbres aphorismes.

à lire : Le Monde selon Sacha Guitry chez Tallandier.