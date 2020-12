Noël : pourquoi écrit-on l'Avant avec un "e" ?

publié le 05/12/2020 à 09:28

Les enfants viennent d’ouvrir la cinquième case de leur calendrier de l’Avent, et, si j’en juge par le nombre de fois où je repère des fautes dans les rayons des magasins et un peu partout sur Internet, il est temps qu’on se penche sur l’orthographe de cet Avent. Et même, il faut que je vous raconte une anecdote…

J’ai reçu cette semaine un message d’une artiste peintre, Valérie Ténèze, qui est aussi une fidèle auditrice du Bonbon sur la langue. Elle annonçait à ses contacts qu’ils recevraient chaque jour jusqu’à Noël par courriel un de ses petits tableaux féeriques, bref, un calendrier de l’Avent virtuel… et vous avez deviné, elle a fait la faute, naturellement (comme 50 % des Français, si j’en crois un sondage réalisé par moi-même sur quatre personnes lors de mon apéro vidéo d’hier soir). Vous me connaissez, amis des mots : j’ai essayé de me retenir, mais… je n’ai pas pu m’empêcher de lui signaler son erreur – c’était quand même dommage qu’elle envoie un message par jour avec comme intitulé "calendrier de l’Avant" avec un A alors que, eh oui, le calendrier de l’Avent, bien qu’il soit une sorte compte à rebours des jours qui restent avant Noël, s’écrit avec un E : AVENT… Comme le reconnaît l’Académie française, "c’est une erreur pleine de bon sens, mais cela n’en reste pas moins une erreur".

L'Avent signifie "venue, avènement" en latin

Alors, d’où vient cette bizarrerie ? Ce n’est simplement pas le même mot ! Avant vient du latin abante, littéralement "au devant", tandis que l’Avent avec un E est tiré du latin adventus, et signifie "venue, avènement". Avant est une préposition, un de ces petits mots invariables et hyperfréquents qui servent d’articulations à nos phrases, comme chez, de, pour, vers, etc., tandis que l’Avent est un mot rare, que l’on n’utilise qu’à cette période de l’année, puisqu’il désigne les quatre semaines de préparation de la fête de Noël (et d’ailleurs, à ce titre, comme Noël et comme toutes les fêtes religieuses, de toutes les religions, il prend une majuscule – autre différence avec avant).

La période de l’Avent commence quatre dimanches avant Noël donc la date change chaque année. Cette année, l’Avent a commencé le 29 novembre. Les calendriers de l’Avent commencent le 1er décembre, mais ils sont une tradition relativement récente, qui remonterait au XIXe siècle allemand (au départ, pas de sucreries ou de minijoujoux derrière les petites portes : elles s’ouvraient simplement sur des images pieuses).

Mais si ça vous dit, demandez à Valérie Tenèze de vous inscrire parmi les abonnés de son calendrier de l’Avent artistique, c’est joli, c’est gratuit, et maintenant c’est sans faute, avec un E ! (Vous la trouverez facilement en tapant son nom dans un moteur de recherche)

