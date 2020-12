Noël : pourquoi le 1er décembre ne marque pas le début de l'Avent

publié le 01/12/2020 à 12:08

Beaucoup d'enfants - et sans aucun doute nombre de grands enfants - ont ouvert ce mardi 1er décembre la première case de leur calendrier de l'Avent. Chocolats, mais aussi bière, sachets de thé et/ou d'infusion ou produits de beauté... Chaque jour une petite surprise, pendant 24 jours. Pourtant, l'Avent a déjà commencé il y a plusieurs jours.

En effet, chez les catholiques et les protestants, l'Avent débute le 4e dimanche avant Noël et se termine le 24 décembre au soir. Autrement dit, ce temps débute entre le 27 novembre et le 3 décembre et dure entre 22 et 28 jours. Cette année, le 1er dimanche de l'Avent - et donc le 1er jour de l'Avent - tombait ce dimanche 29 novembre.

Noël est une fête fixe - qui est célébrée tous les ans à la même date - au contraire, par exemple de Pâques, qui est une fête mobile - célébrée toujours un dimanche, donc dont la date varie.