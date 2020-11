publié le 22/11/2020 à 09:30

Ce dimanche, je réponds à Marina, qui m’écrit : "J'étais en train de raconter Le Petit Chaperon rouge à ma petite-fille, quand elle m’a demandé pourquoi sa mamie s’appelle mère-grand. Et maintenant que j'y pense, je me pose moi aussi des questions : pourquoi dit-on grand-mère et pas grande-mère, et pourquoi trouve-t-on parfois une apostrophe dans ce mot au lieu d’un trait d’union ?"

Marina et sa petite-fille se posent beaucoup de questions, et elles ont bien raison. Dans un article du Monde, où comme vous le savez j’époussète la prose des journalistes quand je ne suis pas au micro de RTL, j’ai corrigé récemment une "grande-tante du petit Grégory". Grand-mère et grand-tante, c’est la même question, naturellement. On pourrait croire, en effet, que le grand de grand-mère a un jour perdu son "E" final.

Il arrive très souvent que l’usage fasse disparaître la fin des mots, et c’est même parce que l’on croyait que c’est ce qui s’était produit que l’on a longtemps utilisé l’apostrophe dans grand-mère à la place du trait d’union actuel.

Remonter à la racine latine du mot

Mais c’était une erreur. Grand est issu du latin grandis, nous apprend le Dictionnaire historique de la langue française, qui avait le sens de "grand", mais aussi d’"avancé en âge" et de "sublime". On comprend pourquoi cela convient si bien aux grands-parents ! Or en ancien français, la terminaison de grand était la même aux deux genres. On disait "un grand sapin", "une grand maison".

C’est au XVIe siècle seulement que le "E" est apparu, par mimétisme avec tous ces adjectifs dont le féminin se fait en ajoutant un "E" à la fin du masculin : petit/petite, vert/verte, élégant/élégante et donc grand s’est mis à donner grande. Mais il y a quantité d’autres noms au féminin qui ont gardé ce "grand" sans "E".

La grand-rue, par exemple, ou bien la grand-voile, à grand-peine et même pas grand-chose ! À noter que tous ces mots comportent un trait d'union. Quant à mère-grand, l’ancien français était relativement souple quant au placement des adjectifs, avant ou après le nom. Aujourd’hui les choses sont beaucoup plus figées, au point que la mère-grand a entièrement disparu, et qu’un grand homme, ce n’est plus la même chose qu’un homme grand.

Quid du pluriel ?

On se pose souvent une autre question sur ces mots, comme grand-rue ou grand-voile : où met-on les "S" au pluriel ? En effet : si on n’accorde pas grand en genre (pas de "E"), doit-on l’accorder en nombre (mettre un "S") ? À grand-peine ou pas grand-chose sont invariables, jamais de "S". Pour les autres, reconnaissons-le, c’est la pagaille la plus totale. En ce qui concerne les grand-rues, c’est sans "S" à grand pour tous les dicos, mais ils ne sont pas d’accord pour grand(s)-voiles, faites comme vous voulez !

En ce qui concerne les grands-mères au pluriel, le Dictionnaire de l’Académie est formel, "S" à mère, mais pas de "S" à grand. Si vous êtes un adepte du Robert, au contraire, vous mettrez deux "S", car l’absence de "S" à grand est une orthographe vieillie. Quant au Larousse, il met tout le monde d’accord en acceptant les deux options. Moi, je dirais bien que le plus simple, c’est quand même de mettre des "S" partout, mais vous êtes libres, amis des mots !