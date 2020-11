publié le 19/11/2020 à 14:43

Alors qu'Emmanuel Macron doit prochainement s'adresser aux Français pour aborder le déconfinement, une question brûle toutes les lèvres : pourra-t-on fêter Noël en famille ? Pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine, ce sera possible, à condition de prendre un certain nombre de précautions.

"Je suis de ceux qui plaident pour qu'on fasse confiance aux Français pour les réunions de Noël", explique l'infectiologue, qui conseille notamment de faire plusieurs tables, et de mettre de la distance entre les générations.

"On peut imaginer deux tables de six personnes. On sait que Noël est une fête transgénérationnelle et qu'il faut mettre d'un côté probablement les plus jeunes et de l'autre les plus âgés et plus vulnérables. Surtout bien aérer les pièces, et je pense qu'on minimisera les risques de contamination."