Mythonner, quatorzaine et septaine... Les nouveaux mots de 2022

publié le 29/05/2021 à 08:30

Amis des mots, telle que vous me voyez, j’arrive avec le Larousse et le Robert 2022, un sous chaque bras. Vous connaissez mon amour des dictionnaires – d’accord, c’est vrai, à ce stade, c’est une obsession.

Évidemment, depuis que j’ai reçu, la semaine dernière, les nouveaux opus de mes petits chouchous, là, je mange avec, je dors avec, je ne les quitte plus. Et tenez, j’en profite pour répondre à Dominique, qui m’écrit : "Bonjour Muriel ! Je viens de découvrir que le verbe silencier était entré dans Le Robert. Or, je n'ai jamais croisé ce mot ! Je pensais qu'il fallait un certain temps et un usage courant pour qu’un mot entre dans le dictionnaire. Pouvez-vous m'éclairer ?" Moi non plus, chère Dominique, je n’ai jamais entendu ce verbe…

Les dictionnaires passent leur temps à "surveiller le lexique français", comme l’explique joliment le linguiste Bernard Cerquiglini dans la préface du Larousse, pour repérer les termes qui sont entrés dans l’usage, effectivement. Et l’usage, c’est nous, je le dis souvent. Mais nous, ce n’est pas vous ou moi, c’est nous tous. Ouvrez le Larousse ou le Robert à n’importe quelle page, vous y trouverez forcément un mot que vous n’avez jamais rencontré. D’ailleurs, je vous conseille de le faire de temps en temps, c’est très enrichissant !

Rappelons aussi que c’est une des fonctions principales d’un dictionnaire que de nous renseigner sur le sens des mots inconnus. En somme, les dictionnaires entérinent l’usage, mais tous les francophones n’ont pas le même usage, naturellement.

Silencier, mythonner et mitonner

D’ailleurs, silencier, que le Petit Robert 2022 définit comme "réduire quelqu’un au silence", avec l’exemple "silencier et invisibiliser les minorités", s’il est nouveau dans ce dictionnaire, est un verbe qui existe, même s’il était très rare, depuis le XIXe siècle, selon le Dictionnaire historique de la langue française. Les lexicographes du Robert ont jugé qu’il devenait plus fréquent, donc méritait désormais une entrée.

Mais ce n’est pas le mot qui m’a le plus surprise dans cette édition 2022… Pour moi, le plus étonnant est ce nouveau "mythonner", à ne pas confondre avec son homophone mitonner, comme dans "Luana mitonne un super petit ragoût". Mythonner, repéré pour la première fois par les équipes du Robert en 1994, mais qui gagne ses lettres de noblesse dans l’édition 2022, est un verbe familier, basé sur le « mytho » de mythomane, qui veut dire "raconter des salades "! J’adore.

Les mots nés pendant la pandémie

Quant au Petit Larousse, j’ai été bien étonnée d’y découvrir le mot septaine. L’épidémie de Covid-19 a amené avec elle la quatorzaine, si utilisée désormais pour parler d’une quarantaine de quatorze jours qu’elle est entrée dans le Larousse. Et, à l’entrée quatorzaine, le Larousse explique que la septaine est en train de voir le jour, depuis que la France a ramené à cette durée l’isolement des personnes ayant été en contact avec le (ou la !) Covid.

Grand merci également au Petit Larousse 2022 de nous rappeler que "click and collect" est un anglicisme déconseillé, la recommandation officielle étant "cliqué-retiré". Ma version préférée à moi reste quand même "clique et rapplique". C’est encore plus joli, non ?