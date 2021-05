Pomme d'Adam et tendon d'Achille, d'où viennent ces expressions médicales ?

publié le 23/05/2021 à 10:31

Amis des mots, ce dimanche, nous nous intéressons à l'origine de l'expression de "la pomme d’Adam", ce détail anatomique est passionnant, quand on y regarde de plus près. Fort déçue de constater que le Petit Robert le définit comme une "saillie plus ou moins apparente à la partie antérieure du cou des hommes", l’Encyclopédie médicale Larousse en ligne souligne de son côté que les femmes en ont une également : "La pomme d’Adam protège le larynx. Elle est toujours plus proéminente chez l’homme que chez la femme"

Mais en réalité, d’où vient ce drôle de nom ? C’est tout simplement une allusion au fruit défendu, qui serait comme resté en travers de la gorge d’Adam quand il a mordu dedans. On trouve cette appellation à partir de 1640, selon le Dictionnaire historique de la langue française.

Il y a d’autres organes, comme ça, qui sont associés à des noms propres, le tendon d’Achille, par exemple. Cette expression médicale vient du héros mythologique grec Achille, que sa mère, la nymphe Thétis, avait trempé dans le Styx, le fleuve des enfers, pour le rendre immortel. Mais, comme elle le tenait par le talon, cet endroit de son corps n’a pas bénéficié de la protection magique, et c’est une flèche tirée au talon qui finira par le tuer.

Des noms voués à disparaître

Attention tout de même, ne confondez pas "tendon" et "talon" d’Achille. Si vous avez mal, c’est au tendon d’Achille. Si vous avez un talon d’Achille, en revanche, c’est votre point faible, le défaut de la cuirasse. Mon talon d’Achille à moi, par exemple, c’est mon goût pour les croissants.

Il y a d’autres organes qui portent des noms propres, mais ce sont en général les noms des médecins qui les ont découverts. Ainsi de la trompe d’Eustache, ce canal qui relie l’oreille à la gorge, qui a été décrit pour la première fois par un médecin italien du XVIe siècle du nom de Bartolomeo Eustachi. Idem pour la trompe de Fallope, conduit par lequel l’ovule quitte l’ovaire, découvert par un autre chirurgien italien de la Renaissance, Gabriele Falloppio.

Ce qui est un peu triste, c’est que tous ces noms qui nous renvoient à l’histoire pourraient être voués à disparaître. Un comité international de terminologie anatomique a décidé, peu avant l’an 2000, que le nom officiel de la pomme d’Adam était désormais "proéminence laryngée", celui du tendon d’Achille "tendon calcanéen", la trompe d’Eustache devenant "trompe auditive" (ou "tube auditif") et les trompes de Fallope "trompes utérines".