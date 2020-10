publié le 22/10/2020 à 06:30

Le nouvel album de Lucky Luke, Un cow-boy dans le coton, scénarisé par Jul et dessiné par Achdé est la bande dessinée RTL d'octobre 2020. Et c'est vrai qu'il est un peu paumé, Lucky Luke, il a trop bourlingué, il avait besoin de se ressourcer. Pour ça, il a choisi de passer quelques jours à ne rien faire, dans le patelin le plus calme de tout le Kansas : le Nitchenovada.

Il veut penser enfin à autre chose en buvant des coups, tranquille avec ses potes cow boys au bar du saloon. Il en est là lorsque débarquent les frères Dalton escortés par Bass Reeve, le premier shérif noir de l'histoire du Far West. Bass Reeves est un mythe. Comme souvent dans cette série, une des plus riches de l’histoire du 9e art, Bass Reeves a vraiment existé. Les personnalités noires - qui étaient jusque-là les grandes absentes des albums de Lucky Luke- sont au centre de ce nouvel album.

À lui seul, Bass Reeves aurait arrêté près de 3.000 malfaiteurs dans sa carrière. "C'est un type merveilleux quand on regarde son histoire, parce qu'il est né esclave, il a été affranchi et il a grimpé les échelons du mythe de l'Ouest, jusqu'à atteindre ce rang un petit peu prestigieux", explique Jul, le scénariste de l’album.

"Un cow-boy dans le coton" est la BD RTL du mois d'octobre 2020 Crédit : Lucky Comics

Une action qui se déroule après la Guerre de Sécession

Autre événement qui vient perturber les vacances de Lucky Luke : il apprend qu’il hérite de la plus importante plantation de coton de Louisiane. Lucky Luke est désormais l'un des hommes les plus riches du Sud et il n'est donc pas question alors pour les Dalton de le laisser tranquille. Ils convoitent cette extraordinaire fortune, il leur faut pour cela s'évader de prison. Mais ça, ils s’y connaissent, ça fait plus de soixante-dix ans qu’ils entrent et sortent de prison.

L'action de cet album se déroule juste après la Guerre de Sécession. Les Noirs sont libres, mais ils restent soumis aux planteurs Blancs, et c’est parfois le pire des esclavages. "C'est un Lucky Luke qui amène une mémoire commune sur la race, sur les représentations des Noirs dans la bande dessinée, sur cet héritage de l'esclavage qui nous déchire aujourd'hui en France et dans le monde. Et là c'est un peu une sortie par le haut des débats sur le déboulonnage, sur Autant on emporte le vent (...) là, ça permet de proposer quelque chose à la fois de très positif et de très grand, à la hauteur du mythe du héros", poursuit Jul.

Les bons sentiments ne nuisent pas à l’humour. On peut considérer comme très comique un héros, en l'occurrence Lucky Luke qui n'est pas intéressé par l'argent. Il veut juste prendre possession de son héritage pour le redistribuer à ses employés Noirs. Sa naïveté va trouver ses plus grands obstacles parmi la population noire qui ne croit pas à ces bonnes intentions. L’opposition prend les traits d’une certaine Angela qui fait évidemment penser à Angela Davis et c’est là qu’intervient QQ, le chef du Klu Kux Klan qui invite Lucky Luke chez lui.

Lucky Luke, qu’on avait l’habitude de voir arpenter les grandes plaines arides de l'Ouest se retrouve dans cet album dans de nouveaux décors : les marécages du Mississippi sont infestés de moustiques et d'alligators, de serpents et de lianes. L’humidité qui règne n'est pas du goût de Joly Jumper dont la crinière se met à friser.