Lucky Luke et la véritable histoire du Far West.

publié le 21/01/2020 à 20:00

On a tous dans la rétine le far west de Lucky Luke et si le dessinateur Morris s’était inspiré du véritable far west ? On plonge dans l’univers des cowboys, des saloons et des chasseurs de prime pour découvrir la véritable histoire du Far West...

Qui étaient les Frères Dalton ? ont-ils vraiment existé ?

Calamity Jane était-elle aussi calamiteuse que le raconte sa légende ?

Qui a inspiré le personnage de Lucky Luke et de Jolly Jumper ?

L’ouest américain était-il si rude qu’on le voit dans la bd de Morris ?

Que représentent les saloons dans cet univers ?

Comment les hommes se divertissaient ? Sous l’emprise de l’alcool, les duels étaient-ils légion ? Dans les bandes dessinées de Lucky Luke tout le monde est armé, était-ce pareil dans le far west réel ?

Il y avait véritablement des affiches « Wanted » ? Chasseur de prime était un vrai métier ? Est-ce que les indiens étaient les ennemis des cow boys ?

Notre invité l'historien Farid Ameur, nous raconte le véritable Far West !

À lire : Historia BD n° 2. Lucky Luke, le far west du crime et de la justice, en partenariat avec RTL.



Historia BD Lucky Luke