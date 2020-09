Mort de Roger Carel : Astérix, C-3PO, Kaa, Alf, Kermit... Un homme et mille voix

Il était l'une des voix incontournables du cinéma et de la télévision. Astérix, c'était lui. Mickey Mouse, c'était lui, le serpent Kaa dans le Livre de la jungle aussi tout comme l'androïde doré toujours très diplomate C-3PO dans la saga Star Wars. Roger Carel, de son vrai nom Roger Bancharel, né le 14 août 1927 est mort à l'âge de 93 ans le 11 septembre 2020 vient-on d'apprendre. Personnalité majeure du doublage français, il a prêté sa voix à Alf, Winnie l'ourson, Maestro, Kermit la grenouille, Benny Hill ou Hercule Poirot.

Après avoir contemplé la prêtrise et fait ses études à l'Institution Saint Nicolas, il quitte le séminaire et entre dans une école d'ingénieur, voie qu'il abandonne à son tour : ce qu'il veut faire de la comédie. Une audition obtenue par sa tante auprès de Jean Marchat le lance sur la voie du théâtre.

Tout en prenant des leçons au cours Bauer-Thérond auprès de Michel Piccoli, Anouk Aimée, Jacques Ciron, puis au cours Simon, il débute au théâtre à la fin des années 1940, avant de se lancer dans le cinéma, les dramatiques et feuilletons radio et le cabaret au cours des années 1950. Il apparaît dans de nombreux films, pièces et séries télévisées à succès comme Arsène Lupin, où il incarne l'inspecteur Guerchard.

Son timbre amusant et sa capacité à transformer sa voix le poussent naturellement vers le doublage, notamment les productions Disney pour lesquelles il double Mickey Mouse dans les années 1970, Winnie l'ourson, Kaa dans Le Livre de la jungle, Pongo dans Les 101 Dalmatiens, Jiminy Cricket dans Pinocchio et le Chat du Cheshire dans Alice au pays des merveilles mais aussi les séries Hanna-Barbera, Warner, etc.

Il prête parallèlement sa voix à des acteurs tels Charlie Chaplin, Jack Lemmon, Jerry Lewis, Peter Sellers ou Peter Ustinov et des personnages comme C-3PO dans Star Wars , Alf, Kermit la grenouille et d'autres.

Souhaitant ralentir son activité à partir des années 2000, il a été remplacé dans certains de ses rôles emblématiques comme Winnie l'ourson par Jean-Claude Donda. En janvier 2012, il a reçu le prix Henri-Langlois pour l'ensemble de son œuvre. À l'occasion de la sortie d'Astérix : Le Domaine des dieux, il a annoncé en octobre 2013 qu'il prenait définitivement sa retraite. Il a écrit un livre autobiographique : J'avoue que j'ai bien ri (1986).

