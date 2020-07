publié le 27/07/2020 à 00:50

C'est une véritable légende du cinéma hollywoodien. Olivia de Havilland qui a joué dans Autant en emporte le vent ou encore Les Aventures de Robin des Bois, est décédée à l’âge de 104 ans le 26 juillet 2020.

"Dame Olivia de Havilland est décédée paisiblement de causes naturelles", a révélé l'agente américaine Lisa Goldberg dans un communiqué. L'actrice est décédée dans sa résidence parisienne, où elle habitait depuis le début des années 50. Des funérailles strictement "privées" seront organisées, précise l'agente.

Née le 1er juillet 1916, celle qui a joué dans une cinquantaine de films, a fait ses débuts en 1953. Sœur de l'actrice Joan Fontaine, Olivia de Havilland a beaucoup joué en duo avec Errol Flynn. Avec lui et le réalisateur Michael Curtiz, elle tourne notamment Capitaine Blood (1935), La Charge de la brigade légère (1936) et Les Aventures de Robin des Bois (1938). En 1939, elle incarne Melanie Wilkes dans Autant on emporte le vent. Elle est d'ailleurs nommée pour ce rôle pour l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle, remporté par Hattie McDaniel, l’interprète de Mammy, première afro-américaine à remporter une statuette.

> Autant en emporte le vent - Bande Annonce

En 1942, Olivia de Havilland est à nouveau nommée, mais dans la catégorie Meilleure actrice pour Par la porte d'or. C'est sa sœur Joan Fontaine, qui remporte le prix pour Soupçons, d'Alfred Hitchcock. En 1943, elle intente un procès au producteur Jack Warner, qu'elle remporte, frustrée par les rôles qui lui sont proposés et la place occupée par les studios sur les carrières des actrices et acteurs. En 1947, elle remporte l'Oscar de la Meilleure actrice avec À chacun son destin.