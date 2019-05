publié le 05/05/2019 à 08:41

L'un des maîtres français du polar revient en librairie. Franck Thilliez publie Luca, édité au Fleuve Noir, un long roman fait de suspense et de terreur. Le thème, ancré dans notre siècle, évoque les dangers des nouvelles technologies et de la science, à travers le prisme terrifiant de criminels.



Comme dans un grand nombre de ses romans, plusieurs intrigues se développent en parallèle et s'imbriquent. Après un démarrage sur une GPA (gestation pour autrui) délicate, commandée sur Internet, la suite de l'histoire nous emmène dans un bois où un corps est retrouvé mutilé au fond d'une fosse. "Le thriller est un jeu du chat et de la souris, un contrat qu'on passe avec les lecteurs dans lequel on essaye de créer l'histoire la plus labyrinthique possible", détaille-t-il dans un sourire au micro de RTL.

Un jeu avec tout de même l'ambition de nous faire réfléchir sur les nouvelles technologies : "Avant, faire une manipulation génétique coûtait des millions d'euros, aujourd'hui pour une centaine d'euros, tout le monde peut faire ça", alerte-t-il en nous assurant, sans nous rassurer, que "tout est vrai" dans son œuvre.



Luca, de Franck Thilliez, est publié au Fleuve Noir.

"Luca", de Franck Thilliez Crédit : Fleuve Noir

Le coup de cœur du libraire :

Le huitième soir, du romancier Arnaud de La Grange, édité chez Gallimard, est le coup de cœur de Véronique Marchand de la librairie Le Failler à Rennes.



Le huitième soir, d'Arnaud de La Grange, est publié chez Gallimard.

"Le huitième soir", d'Arnaud de La Grange Crédit : Gallimard