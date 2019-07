publié le 28/04/2019 à 08:25

Un pur condensé du style Philippe Djian. Dans son nouveau roman Les Inéquitables, édité chez Gallimard, l'amour et l'amitié côtoient la trahison et la violence au cœur d'une atmosphère trouble et troublante. Sur la côte basque, à Biarritz, Diana se reconstruit péniblement après la mort violente de son mari. Un beau jour, la découverte de paquets garnies de drogue, échoués sur la plage, va tout faire basculer.

Confronter des personnages à des situations complexes et voir ce qu'il va se passer. Voilà le mode de fonctionnement de Philippe Djian qui brosse des portraits émouvants, à l'image de celui de Diana : "Je prend toujours du plaisir à faire des portraits féminin, c'est comme si je mettais les pieds dans un pays étranger", explique l'écrivain au micro de RTL.

En arrière-plan de son histoire, le climat, froid et pluvieux, qui plane sur les personnages. "Ça m’intéresse moins la lumière. Plus il y a d'ombre, plus c'est intéressant", s'amuse-t-il. Et pour notre plus grand plaisir, Philippe Djian a pour les mots et la littérature, un amour inconditionnel : "Les plus intenses expériences de ma vie sont venues de l'écriture"



Les Inéquitables, de Philippe Djian, est publié chez Gallimard.

"Les Inéquitables", de Philippe Djian Crédit : Gallimard

Le coup de cœur du libraire :

Dans Tu marcheras dans le soleil, la romancière Jennifer Lesieur raconte la vie de Bruce Chatwin. Édité chez Stock, ce livre est le coup de cœur de Laurence Noret de la librairie La Belle Lurette à Paris.



Tu marcheras dans le soleil, de Jennifer Lesieur, est publié chez Stock.

"Tu marcheras dans le soleil", de Jennifer Lesieur Crédit : Stock