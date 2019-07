et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 14/04/2019

Malgré l'ombre de son père, Pierre Simenon, le fils cadet du célèbre Georges Simenon, s'est trouvé lui-même, respectant les conseils et en s'affranchissant du mythe. Après Au nom du sang versé en 2010, il publie son deuxième roman L'enfant de Garland Road édité chez Plon. "Je crois que c'est une présence bienfaisante", explique-t-il à propos du père du commissaire Maigret au micro de RTL.

Dans ce thriller, Pierre Simenon met en scène un pédophile tueur d'enfant. "J'ai un très bon ami agent spécial du FBI qui m'a permis de mieux comprendre tout cela", détaille le romancier avant d'ajouter : "C'est les pages les plus dures que j'ai dues écrire pour que ce soit réaliste, c'est terrifiant."

Il aborde le thème de la paternité. Kevin, le personnage principal a dû élever seul sa fille, puis devient le père adoptif de son neveu dont les parents ont été assassinés. "C'est le fil conducteur de mes livres", confirme-t-il. Il donne d'ailleurs une définition : "Un bon père est quelqu'un de disponible et, comme mon père me l'a toujours expliqué, quelqu'un qui n'oublie pas son enfance et son adolescence."

L'enfant de Garland Road, de Pierre Simenon, est publié chez Plon.

"L'enfant de Garland Road", de Pierre Simenon Crédit : Plon

Le coup de cœur du libraire :

Le pays d'en haut, un recueil d'entretiens de la romancière Marie-Hélène Lafon avec Fabrice Lardreau, aux éditions Arthaud, est le coup de cœur de Thierry Daniel de la librairie Garin à Chambéry.



Le pays d'en haut, de Marie-Hélène Lafon, est publié aux éditions Arthaud.

"Le pays d'en haut" de Marie-Hélène Lafon Crédit : Arthaud