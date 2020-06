"Les livres ont la parole" : "Les vrais bonheurs" de Christian Signol

publié le 07/06/2020 à 10:01

Les éditions Albin Michel rééditent trois des romans de Christian Signol, réunis sous le titre Les vrais bonheurs. On y retrouve Les vrais bonheurs donc, Bonheurs d'enfance et La grande île. Trois titres qui reflètent bien le talent de celui qui s'est fait le chantre de la nature et du monde rural.



"Nous avons pensé que ces romans étaient revenus d'actualité, à la suite de ce qui s'est passé avec le virus (...) Les gens se sont précipités dans leurs maisons de campagne, comme vers un refuge qui pouvait leur sauver la vie", démarre Christian Signol. "Il n'est pas normal d'aller s’agglutiner comme ça dans les grandes métropoles, comme les guêpes dans un essaim, ce n'est pas une vie naturelle (...) Je me demande si ce confinement ne va pas changer les modes de vie de manière considérable", poursuit-il.

"Je pense que c'est [le coronavirus] le châtiment que nous a envoyé Gaïa, la mère Nature, la mère nourricière. Probablement avec nos modes de production d'aujourd'hui, nous avons rompu des équilibres", explique l'auteur



"Les vrais bonheurs" dans "Les livres ont la parole" Crédit : Bernard Lehut

