"Les livres ont la parole" : "L'amie américaine" de Serge Toubiana

publié le 17/05/2020 à 09:40

Les librairies sont à nouveau ouvertes, notre rendez-vous dominical reprend donc sa forme habituelle.

Sans le coronavirus, nous serions en plein Festival de Cannes, alors nous vous conseillons L'amie américaine de Serge Toubiana. Le livre raconte une exceptionnelle histoire d'amitié entre le cinéaste François Truffaut et une inconnue du grand public, Helen Scott, femme pourtant au destin romanesque et qui a joué un rôle-clé dans la vie du réalisateur des 400 coups. En particulier lors des entretiens entre Truffaut et Hitchcock publiés dans un ouvrage devenu un classique. Serge Toubiana a l'immense mérite de faire surgir de l'oubli la singulière Helen Scott.

"Elle a eu un coup de foudre pour François Truffaut, pour le jeune homme qu'il était, il avait 28 ans (...) et puis elle a adoré Les 400 coups. Elle s'est mis en tête d'en faire la promotion aux États-Unis et elle est devenue son amie américaine (...) Elle lui écrit beaucoup, elle le harcèle et lui ne répond qu’occasionnellement parce qu'il est très occupé", explique l'auteur.

"L'amie américaine" de Serge Toubiana Crédit : Stock

Le choix du libraire :

Avec le déconfinement, quel plaisir de retrouver nos libraires et leurs coups de coeur. Direction Clermont-Ferrand à la librairie Les Volcans avec Muriel Sanson. Elle a choisi le livre récompensé jeudi dernier par le Grand Prix RTL-Lire 2020, Et toujours les forêts de Sandrine Collette et dont le héros tente de survivre dans un monde détruit par un mystérieux cataclysme.

Sandrine Collette remporte le Grand Prix RTL-Lire 2020 Crédit : Sandrine Collette