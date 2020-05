publié le 10/05/2020 à 09:40

À la veille du déconfinement, évadons-nous encore une fois grâce aux livres et plongez cette fois dans le classique Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier.

Le Grand Meaulnes, c'est Augustin un gaillard de 17 ans, taiseux et farouche. Il tombe sous le charme de la belle et inaccessible Yvonne de Galais. Ainsi commence l'histoire d'un grand amour impossible, un de ceux qui ne meurent jamais faute d'avoir été vécus. À l'envoûtante mélancolie qui émane du récit s'ajoute le romantisme du domaine mystérieux où a lieu la première rencontre des jeunes gens, et le charme de la Sologne, ses châteaux, ses bois et ses étangs.

Le Grand Meaulnes n'est autre que la transposition par Alain-Fournier de son amour contrarié pour Yvonne de Quiévrecourt qu'il rencontre non pas en Sologne mais à Paris. Aperçue sur les marches du Grand-Palais, Mademoiselle de Quiévrecourt ne cessera de hanter le futur écrivain. Il la suit, repère son domicile, elle le remarque, lui sourit, il l'aborde, en vain ! Elle est promise à un fiancé. Alain-Fournier n'oubliera jamais Yvonne. Ils se reverront quelques années plus tard, elle mariée et mère de famille, lui, toujours troublé mais partageant la vie d'une autre.

Publié en 1913, salué par la presse, il est favori pour le Prix Goncourt, finalement attribué à un livre et un auteur aujourd'hui oubliés. L'année d'après, Alain-Fournier est mobilisé sur le front de l'Est. Le 22 septembre 1914, il tombe sous les balles allemandes. Enterré dans une fosse commune, son corps ne sera retrouvé et identifié qu'en 1991. Un ultime épisode venue enrichir la légende du Grand Meaulnes.

Les livres ont la parole : "Le Grand Meaulnes" d'Alain Fournier Crédit : Livre de poche

