publié le 26/10/2018 à 10:52

On connait les clés de ce succès : la célébration de la nature, d'une France rurale et d'un bonheur simple aujourd'hui perdus. Au rythme sûr et paisible du paysan, Christian Signol trace, de livre en livre, le même sillon mais sait aussi se renouveler. C'est encore le cas avec L'été de nos vingt ans, paru le 26 septembre 2018.



Le livre raconte une flamboyante histoire d'amitié et d'amour dans les paysages enchanteurs de la Dordogne que la guerre, celle de 39-45, va bouleverser. Deux amis, Antoine et Charles, l'été de leurs 20 ans, tombent amoureux, de la même fille, la belle Séverine. Cette dernière choisit Charles. Pas de quoi mettre à mal l'amitié des deux garçons. Quand la guerre éclate, ils partent à Londres s'engager dans le SOE, le service secret créé par Churchill pour soutenir la Résistance. Un combat que Christian Signol avait à cœur de raconter car son père s'est lui-même engagé au SOE.

"D'une manière générale, mon père parlait très peu de la Résistance et d'une manière modeste. Pourtant, lors de ses obsèques en 2011, il y avait des personnes extraordinaires. Il y avait notamment un ancien Résistant de l'époque qui avait encore le blouson anglais [symbole des aviateurs, ndlr]. Donc pour moi, la Résistance ça toujours été très présent", a confié l'écrivain de 71 ans au micro de RTL.

"L'été de nos vingt ans" est sorti le 26 septembre 2018 Crédit : Albin Michel

Un hommage paternel

Pour l'amour de Charles, l'un des deux héros de Signol, la belle Séverine s'engage elle aussi dans la Résistance. Un destin tragique attend les deux amants. Soixante-dix ans plus tard, l'ami Antoine raconte et se libère du douloureux secret qu'il porte depuis si longtemps. L'amitié, à la vie à la mort, de Charles et Antoine est très touchante et aura de quoi vous faire verser une petite larme.





"Cette histoire d'amitié m'est venu d'un souvenir personnel, dans la cour du collège, d'ailleurs les deux héros se rencontrent aussi dans la cour d'un collège. (...) Moi qui ai connu la solitude des lycées des années 60, la vie était difficile et donc l'amitié était d'un précieux secours", a-t-il raconté.

L'été de nos vingt ans est le 38ème roman de Christian Signol, qui à travers celui-ci a souhaité rendre hommage à son père. "J'avais envie de lui rendre cet hommage".