Les livres ont la parole : "La promesse de l'aube" de Romain Gary

publié le 03/05/2020 à 10:08

Comme chaque semaine nous vous proposons de vous évader grâce à des monuments de la littérature qui peuvent traîner dans votre bibliothèque. Aujourd'hui, nous nous intéressons à La promesse de l'aube de Romain Gary. Jamais un auteur français n'a écrit plus exaltée, plus féconde histoire d'amour entre une mère et son fils.

Et cette histoire, pour l'essentiel, est vraie, c'est celle de Romain Gary alias Roman Kacew, petit juif de Lituanie et de sa mère, Mina, élevant seule et sans le sou le petit Romain à Vilnius d'abord, puis à Varsovie et enfin à Nice. Elle n'a pour lui que des rêves de grandeur, persuadée qu'il sera un jour écrivain, ambassadeur et par dessus tout : un Français.

Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'elle aura raison ! Gary deviendra tout cela et même davantage : héros de la guerre, engagé dans les forces aériennes françaises libres, compagnon de la libération. L'enfant aura tenu la promesse faite à l'aube de sa vie. Mais sa mère n'en aura rien su ou presque. Lorsqu'il revient à Nice en août 44 après le débarquement en Provence, Romain Gary pense retrouver celle qui lui envoyait régulièrement des lettres, la suite, bouleversante, on la trouve dans le livre, il l'avait également raconté sur RTL en 1980.

