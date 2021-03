"Les Livres ont la parole" : "Les Chiens de Pasvik" d'Olivier Truc

publié le 28/03/2021 à 10:01

Direction la Laponie avec le nouveau polar d'Olivier Truc : Les Chiens de Pasvik, aux éditions Métailié. Olivier Truc, journaliste et spécialiste des pays nordiques, a créé une formidable série originale consacrée à la police des rennes et dont voici la quatrième enquête dans le territoire des lapons.

"Sa première fonction, de cette police, c'est de prévenir tous les conflits qui sont liés à l'élevage de rennes. Ils patrouillent à longueur d'années sur le territoire où l'élevage de rennes est omniprésent et provoque des conflits. Soit, il peut y avoir des conflits entre éleveurs, soit entre éleveurs et cultivateurs ou alors c'est aussi avec des projets industriels. Donc, il y a toutes de sortes et ils font en sorte que les gens ne s'entretuent pas sur la toundra", explique Olivier Truc.

Dans ce quatrième roman, il y a un nouveau personnage, c'est la vallée de Pasvik. "C'est dans le côté norvégien, c'est là où se situe le principal de l'action (...) elle marque la frontière entre la Russie et la Norvège. Ce sont deux mondes qui s'observent", décrit l'auteur.

"Les chiens de Pasvik : La police des rennes" d'Olivier Truc Crédit : Editions Métailié

Le choix du libraire :

Direction Limoges à la librairie Page et Plume où Aurélie Janssens recommande L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois.