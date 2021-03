"Les Livres ont la parole" : "L'Homme de Césarée" de Françoise Chandernagor

publié le 21/03/2021 à 09:30

Aujourd'hui un roman historique, L'homme de Césarée, signé Françoise Chandernagor, est troisième volume de la série La Reine oubliée consacrée à la fille de Cléopâtre, Séléné.

L'homme de Césarée est tout aussi érudit et passionnant que les deux premiers tomes parus il y a 10 ans. Une longue parenthèse sur laquelle revient Françoise Chandernagor dans une courte introduction à son livre, "un peu pour m'excuser vis-à-vis de mes lecteurs qui me réclamait beaucoup la suite des deux premiers volumes, Les enfants d'Alexandrie et Les dames de Rome", démarre l'autrice. "En réalité, j'ai été gravement malade et il a fallu que je me soigne et que je ne fasse rien d'autre pendant un certain temps", poursuit-elle.

"Ces deux blessés de la vie mais inégalement blessés vont s'appuyer l'un l'autre et surtout de recréer une lignée. Et ça, ce n'est peut-être pas évident car à l'époque il y a une mortalité infantile considérable", décrit Françoise Chandernagor.

"L'Homme de Césarée" de Françoise Chandernagor Crédit : Albin Michel

Le choix du libraire :

Direction a librairie de Paris qui, malgré son nom, se trouve à Saint-Étienne, où Valérie Gury recommande le roman sacré Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire lundi dernier : Des diables et de saints de Jean-Baptiste Andréa. une bande d'ados rebelles dans un orphelinat des Pyrénées à la discipline de fer, un vieux pianiste virtuose qui ne joue que dans les gares et un amour perdu, Des diables et des saints a conquis le cœur des 100 lecteurs membres du jury dont ceux de Valérie Gury.

"Des diables et des saints" de Jean-Baptiste Andrea Crédit : L'Iconoclaste