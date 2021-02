"Les Livres ont la parole" : "Le miel et l'amertume" de Tahar Ben Jelloun

publié le 21/02/2021 à 09:35

C'est un roman sombre, poignant et indispensable à l'heure où se libère la parole des victimes des pédocriminels. Le miel et l'amertume ou l'histoire tragique de Samia, une jeune fille de 16 ans détruite par un prédateur sexuel, est un livre inspiré à Tahar Ben Jelloun par un drame familial qui l'a profondément marqué.

"C'est arrivé à quelqu'un de la famille que je connais. Une jeune fille qui a été abusée par un pédocriminel, très connu à Tanger, d'ailleurs. Il faisait ça sans jamais être inquiété", démarre l'auteur.

"Puis quand j'ai visité une fois la famille de cette jeune fille, qui est décédée, j'ai vu comment la famille était complètement déstructurée et je me suis rendu compte que le pédocriminel a plusieurs victimes. D'abord celle qui viole et ensuite la famille qui reçoit elle de son côté, l'espèce de dégradation physique et morale qui fait que c'est un crime à plusieurs étapes", poursuit-il. "Cela m'a permis de raconter l'histoire de ce couple qui a été détruit par la culpabilité", raconte encore Tahar Ben Jelloun.

"Le miel et l'amertume" de Tahar Ben Jelloun Crédit : Gallimard

Le choix du libraire :

Direction Strasbourg, à la librairie La Tache noire, où Eric Schultz conseille L'île des chamanes, un polar sud-coréen, signé Kim Jay, où l'on suit un profiler sur l'île qui donne son titre au livre.

"L'île des chamanes", un polar sud-coréen de Kim Jay, Crédit : Edition Matin Calme