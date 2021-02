"Les Livres ont la parole" : "Erectus, l'armée de Darwin" de Xavier Müller

publié le 28/02/2021 à 08:22

Il est question de virus dans le roman de ce 28 février, mais rien à voir avec celui que nous affrontons en ce moment. Il y a 2 ans Xavier Müller faisait des débuts remarqués en littérature avec Erectus. Il imaginait qu'un virus, le Kruger, faisait régresser ses victimes en hommes préhistoriques, en homo erectus. Un scénario terrifiant, captivant. Voici la suite avec Erectus, l'armée de Darwin, un tome 2 encore plus fascinant que le premier.

Dans ce tome 2, "les erectus qu'on avait parqués dans des réserves et dont on pensait être tranquilles, et bien finalement s'ils sont capables de se reproduire, la menace qu'ils représentent, de contamination à toute la race humaine, est bel et bien présente", démarre Xavier Müller. Autre élément diabolique de l'intrigue, c'est cette question : et si l'évolution selon Darwin n'allait pas toujours vers le progrès de l'espèce ?

"Il y a une idée clef qui est sans doute il y a un million d'années, deux millions d'années, nos ancêtres, étaient doués de certaines compétences que nous avons perdues aujourd'hui (...) ça abonde dans le sens où peut-être qu'il y a des sens cachés dans l'homme ou en tout cas des sens affaiblis", poursuit l'auteur.

" Erectus, l'armée de Darwin" Crédit : XO Editions

Le choix du libraire :

Nous partons à La Brède en Gironde, à la librairie Le jardin des mots où Stéphanie Gauthard conseille Presqu'îles, un recueil de nouvelles signé d'un auteur du cru, Yan Lespoux, inspiré par les villages du Médoc entre châteaux et océan.



"Presqu'îles" de Yan Lespoux Crédit : Agullo Court