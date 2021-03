"Les Livres ont la parole" : "Le crépuscule des fauves" de Marc Levy

publié le 07/03/2021 à 09:30

Un invité exceptionnel ce dimanche, Marc Levy, qui vient de publier Le crépuscule des fauves, le tome 2 de sa série 9. Après le premier volume, C'est arrivé la nuit, couronné de succès, Marc Levy nous raconte la suite des aventures de ses 9 hackeurs, 9 pirates informatiques mobilisés pour la bonne cause, en lutte contre "les Fauves", un groupe de puissants, une oligarchie qui cherche à contrôler nos vies, nos libertés et le monde. C'est tout aussi haletant, efficace et dans l'air du temps que le 1er volet.

"Ces 9 hackers, ces lanceurs d'alerte, ce sont un peu les résistants des temps modernes ou des résistants de la première heure. Ils résistent à une guerre larvée qui, pour moi, est aussi conséquente, grave et invisible que la montée des extrêmes l'était dans les années 1930 où peu se souciaient de l'avenir du monde", explique l'écrivain.

Quand ce deuxième tome commence, l'une de ces 9 a disparu. "L'urgence de la situation fait que pour intervenir et contrer le projet des Fauves ils vont être obligés d'aller sur le terrain, dévoile Marc Levy. Ce deuxième tour prend une tournure un peu Ocean's Eleven. Il y avait un exutoire, en période de confinement à pouvoir voyager avec eux en passant d'Oslo à Londres, de Berlin à Kiev. C'était un bonheur de voyager dans les pages".

> Le crépuscule des fauves, par Marc Levy - Bande Annonce

Le choix du libraire :

La parole aux libraires. Partons à Besançon, à la librairie Les sandales d'Empédocle avec Arnaud Friedmann qui nous conseille la lecture de Poupées, un roman d'Éléonore Pourriat publié aux éditions Lattès. "Une histoire d'amitié absolue et incandescente entre deux adolescentes qui prend fin. Et 30 ans plus tard, celle qui a été délaissée va reprendre contact pour essayer de comprendre les raisons de cette fin brutale...", décrit le libraire.

Poupées, un roman d'Éléonore Pourriat Crédit : Lattès