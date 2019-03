et Cécile Antoine-Meyzonnade

Théâtre, recueils et même nouvelles pour enfants, Marie Nimier se démarque par la diversité de ses supports. Cependant, c'est pour son dernier roman, Les Confidences, chez Gallimard, que l'auteure s'est confiée au micro de RTL. Il est dans les librairies depuis le 7 mars 2019.



Dans son histoire, Marie, une romancière recueille les confidences d'anonymes venus partagés leurs secrets les plus intimes. Une expérience autobiographique que l'auteure nous raconte : "C'est quelque chose que j'ai vécu, convoquer des anonymes par petites annonces pour venir me raconter des histoires, des confidences, des remords, des hontes mais aussi des rêves", détaille-t-elle.

"Il y a beaucoup de blessures, des blessures narcissiques, des humiliations mais ce sont toujours de petites choses", explique la romancière. Dans l'ensemble de son livre, Marie Nimier donne la parole a des anonymes qui se confient sur leur vie. L'un d'eux donne avec justesse sa définition de la confidence : "C'est une histoire que l'on garde pour soi parce qu'elle concerne tout le monde".



Des histoires qui finissent par éveiller celle de l'auteure, la disparition de son père, l'écrivain Roger Nimier. "Ce n'était pas ce genre de chose que je voulais écrire, ni l'endroit où je voulais l'écrire mais c'est venu comme ça", confie Marie Nimier avant de lire dans son texte, une phrase poignante faisant écho à un souhait profond : "Partager un secret avec son papa pour en finir avec le silence".

Les Confidences, de Marie Nimier, est publié chez Gallimard.

Le coup de cœur du libraire :

Toutes les planètes que nous croisons sont mortes, le premier roman très rock'n'roll de Vincent Raynaud édité par L'iconoclaste, est le coup de cœur de Marcos Lloveras de la librairie La Manoeuvre à Paris.



Toutes les planètes que nous croisons sont mortes, de Vincent Raynaud, est publié chez L'iconoclaste.

