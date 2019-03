Joseph Ponthus remporte le Grand Prix RTL-Lire 2019 pour "À la ligne"

publié le 14/03/2019 à 08:00

Une nouvelle année. Une nouvelle sélection de romans. Et un nouveau gagnant. C'est Joseph Ponthus qui a remporté le Grand Prix RTL-Lire 2019 pour son premier roman À la ligne paru aux éditions de la Table Ronde. Dans ce livre, l'auteur raconte son expérience d'ouvrier intérimaire dans une conserverie de poisson puis dans un abattoir, un ouvrage qui fait sensation depuis sa parution en janvier et qui a fortement impressionné les lecteurs membres du jury du Grand Prix RTL-Lire.



Il faut dire que À la ligne est un livre qui ne ressemble à aucun autre, un texte coup de poing, d'une force, d'une puissance inouïe à la fois par la forme et le fond. Écrit à la manière d'un long poème, sans ponctuation, retournant sans cesse à la ligne, tenant le lecteur en apnée.

C'est une plongée vertigineuse dans l'univers assourdissant et les cadences infernales des forçats de l'industrie agro-alimentaire. Joseph Ponthus trouve ici le courage de résister dans l'amour de son épouse, de sa mère, de son chien Pok Pok et dans le souvenir des livres, des chansons qu'il a aimés.

"À la ligne" de Joseph Ponthus Crédit : Bernard Lehut

Cet ancien étudiant en lettres transfigure le récit de son expérience d'ouvrier intérimaire en une odyssée rebelle et poétique du monde du travail, une oeuvre littéraire à part entière. Joseph Ponthus succède à Isabelle Carré et son roman Les Rêveurs récompensé en 2018.

Un jury, des lecteurs et des libraires

Chaque année, un jury composé de professionnels, de libraires et de lecteurs couronne le roman qui l’a le plus touché. L’authenticité de ce prix tient en l’hétérogénéité du lectorat qui le décerne.



Les rédactions de RTL et du magazine Lire ont dans un premier temps sélectionné cinq romans : Alto Braco, de Vanessa Bamberger (Liana Levi), Nino dans la nuit, de Capucine et Simon Johannin (Allia), Personne n'a peur des gens qui sourient, de Véronique Ovaldé (Flammarion), À la ligne, de Joseph Ponthus (La Table Ronde) et San Perdido, de David Zukerman (Calmann-Lévy).



Ils ont été ensuite soumis à 20 libraires de 20 villes de France. À leur tour, ceux-ci ont composé des jurys régionaux au sein de leur clientèle. Au total 100 lecteurs de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles ont élu le Grand Prix RTL-Lire 2019.