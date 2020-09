"Les livres ont la parole" : "La famille Martin" de David Foenkinos

publié le 27/09/2020 à 09:46

David Foenkinos publiera le 1er octobre prochain son nouveau roman, La famille Martin. L'auteur de La Délicatesse réalise ici un spectaculaire et jubilatoire numéro d'équilibriste entre le réel et la fiction. Tout commence par un aveu étonnant : l'écrivain n'arrive plus à écrire. Alors il décide de descendre dans la rue, d'aborder la première personne qu'il voit et d'en faire le sujet de son livre. Mais allez savoir, avec ce diablotin de David Foenkinos, tout cela est-il vrai ou faux ?

"C'est totalement vrai, c'est inspiré de la réalité, répond l’écrivain au micro de RTL. J'ai toujours écrit des fictions et souvent quand je fais des salons du livre, je rencontre les lecteurs et ils me disent : 'Vous devriez écrire ma vie, j'ai vécu tellement de choses passionnantes !' Donc je me suis dit, je vais prendre la première personne que je croise dans la rue, comme un défi. Je suis descendu dans la rue, et c'est le début du roman et je suis rentré dans cette famille Martin."

"À travers cette famille j’évoque les problèmes de couple, les problèmes au travail, le vieillissement, l'adolescence... finalement, c'est le panorama d'une famille contemporaine", continue l'écrivain. Mais alors, toute vie a-t-elle quelque chose de romanesque ? "Moi je pense que tout est potentiellement intéressant. Y compris les parenthèses de la vie, les moments où il ne se passe rien, la perte du désir... Tout est romanesque."

"La famille Martin" de David Foenkinos Crédit : Gallimard

Le choix du libraire

Chavirer (Actes Sud), le roman de Lola Lafon, l'un des plus remarqués de la rentrée...est le coup de cœur de Sonia Petit de la librairie Ici à Paris.

"Chavirer" de Lola Lafon Crédit : Actes Sud