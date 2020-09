"Les livres ont la parole" : "Les Roses fauves" de Carole Martinez

publié le 13/09/2020 à 09:45

Les Roses fauves, c'est le joli titre du nouveau livre de Carole Martinez. En 2007, elle faisait des débuts tonitruants avec Le Cœur cousu, un succès spectaculaire, couronné de 16 prix littéraires, dans lequel éclatait son exceptionnel talent de conteuse qu'on retrouve intact dans Les Roses fauves.

Dans ce roman, une écrivaine rencontre une postière qui possède dans sa chambre un trésor, des cœurs en tissu légués par ses aïeules. Une idée initiale qui provient d'une des lectrice de l'auteure. "Cette femme m'a dit : 'Vous connaissez la tradition espagnole ?", raconte l'écrivaine. Elle m'a raconté que les femmes avant de mourir avait l'habitude de coudre ces petits cœurs dans lesquelles elles mettaient des petits papiers avec des confessions, des morceaux de leurs vies... Et quand elles mourraient leurs filles aînées héritaient de ce cœur avec l’interdiction absolue de l'ouvrir. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans ces cœurs de femmes. (...) J'ai métamorphosé cette lectrice en Lola ".

"Les roses fauves" de Carole Martinez Crédit : Gallimard

Le choix du libraire

Cécile Coulette de la librairie Rive gauche à Lyon (69) a choisi cette semaine La Demoiselle à cœur ouvert de Lise Charles (P.O.L.). Un roman "malin, pétillant, réjouissant et assassin. Malin par la forme car on voit la correspondance numérique complète d'un auteur qui court après une idée géniale mais qui devient une arlésienne. (...) Un livre brillant et délicieusement méchant sur le monde de la création littéraire".

"La demoiselle à cœur ouvert" de Lise Charles Crédit : P.O.L.