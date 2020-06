"Les livres ont la parole" : "Quadrille" de Inès Benaroya

publié le 28/06/2020 à 09:28

Inès Benaroya publie Quadrille un roman assez envoûtant, vénéneux même, idéal à lire par les grandes chaleurs de l'été. Et dans ce Quadrille, la séduction, l'emprise, le désir, le sexe aussi donnent le tempo. Inès Benaroya donne la parole à l'une des protagonistes de cette danse impitoyable, Ariane...



"Ariane arrive en Grèce avec son mari et ses deux enfants, une famille assez conventionnelle on pourrait dire, raconte l'écrivaine au micro de RTL. Et cette famille tombe sur une autre un peu en miroir de celle d'Ariane mais beaucoup plus fantasque, bohème".

Un jeu d'emprise et de séduction va rapidement apparaître entre ces deux clans. "À travers l'écriture, j'ai envie de donner la parole aux femmes et en particulier parler du désir féminin qui est un sujet pas tant abordé que ça. Ariane se fait littéralement dévorer par son désir et ce désir va largement au-delà de la sexualité. C'est le désir d'être regardé et de regarder soi-même...". Inès Benaroya signe cet incandescent Quadrille aux éditions Fayard

"Quadrille" aux éditions Fayard Crédit : Fayard

Le choix du libraire

Le coup de cœur du libraire nous emmène à Niort dans les Deux-Sèvres à la librairie des Halles chez Delphine Demoures qui nous recommande cette semaine Routiers, une enquête du journaliste Jean-Claude Raspiengeas aux éditions L'Iconoclaste.

"Routiers" Crédit : L'Iconoclaste