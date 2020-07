"Les livres ont la parole" : "Petit éloge du surf" de Joël de Rosnay

publié le 05/07/2020 à 10:11

Pour ce dernier rendez-vous des Livres ont la parole avant la pause estivale, direction le bord de l'océan avec Joël de Rosnay qui publie Petit éloge du surf.

Scientifique et écrivain de renom, Joël de Rosnay est aussi un pionnier du surf en France. Il raconte dans son livre comment tout a commencé à Biarritz à la fin des années 50. "Je faisais déjà du surf à plat ventre sur une petite planche en contreplaquée depuis très longtemps et puis et j'ai vu Hawaï : île de rêve et ça été complètement déterminant pour moi, je me suis dit : 'il faut absolument que j'essaye ça, pas à plat ventre, mais debout'", démarre l'auteur.

"Je faisais déjà de la compétition de ski, donc j'avais déjà la glisse (...) et glisser sur les vagues ça me tentait, c'est quand j'ai vu ce film avec toute la culture qu'il y avait derrière, ça m'a décidé d'y aller moi-même et de tester par mes propres moyens", poursuit Joël de Rosnay, qui devient l'un des pionniers du surf en France.

"Petit éloge du surf" de Joël de Rosnay Crédit : Éditions François Bourin