"Les livres ont la parole" : "Les lettres d'Esther" de Cécile Pivot

publié le 06/09/2020 à 09:55

Esther, une libraire du Nord de la France, ouvre un atelier d'écriture épistolaire. L'exercice va se transformer en formidable leçon de vie pour ses cinq participants. Les lettres d'Esther de Cécile Pivot est un roman d'une tendresse communicative né de la nostalgie de son auteure pour les lettres que l'on s'échangeait autrefois...

"Je regrette de ne plus écrire de lettres. Quand j'étais adolescentes on s'envoyait tous des lettres et ça ne se fait plus. Ça me manquait, raconte l'écrivaine. À la fin de mon précédent roman, Battements de cœur, le meilleur ami de l'héroïne Anna lui envoie une lettre et j'ai adoré écrire ces lettres". Depuis la fin de l'écriture de son roman Cécile Pivot n'a pas repris la plume pour inonder ses proches de lettres. À une exception. "Je ne sais pas à qui écrire, confesse Cécile Pivot. Mais cet été, mon meilleur ami qui a lu mon livre a eu l'idée de m'envoyer une lettre et je lui ai répondu par une lettre. C'était une idée formidable. Ça m'a procuré un immense plaisir."

"Les lettres d'Esther" Crédit : Calmann-Lévy

