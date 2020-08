"Les livres ont la parole" : "Une rose seule" de Muriel Barbery

publié le 30/08/2020 à 10:15

Parmi les 511 nouveaux romans de la rentrée, découvrez Une rose seule de Muriel Barbery. Le grand retour de l'auteure de L'élégance du hérisson, immense succès paru il y a 14 ans déjà.

Dans Une rose seule, l'écrivaine nous offre un texte raffiné, apaisant et sensuel, une merveille, sur l'éveil d'une femme à elle-même lors d'un voyage à Kyoto. Muriel Barbery connaît bien la ville japonaise "J'ai vécu à Kyoto pendant presque 2 ans et pendant toutes ces années qui nous séparent de cette époque bénie, j'ai été incapable d'écrire sur elle. Et il a fallu toutes ces années pour que se métabolisent l'émerveillement, l'éblouissement que j'ai eu à parcourir les allées des jardins et des temples de la ville", démarre l'auteure.

"Il n'y a nulle ville au monde pour moi qui conjugue aussi bien les deux versants de ma passion et de mes goûts : la nature et l'art. Les jardiniers japonais sont de véritables artistes, même s'ils ne le revendiquent pas", poursuit Muriel Barbery. "Je crois que c'est le propre du travail de l'écriture de prendre son temps, de se frayer des chemins intérieurs, d'atteindre peu à peu une forme d'infusion qui va permettre de s'en détacher pour en faire un roman", résume l'auteure.

Une rose seule" de Muriel Barbery (Actes Sud) Crédit : Actes Sud

Le choix du libraire

Pour notre premier coup de cœur de libraire de la rentrée, nous rejoignons dans le Val-d'Oise à Enghien-les-Bains à la librairie Antipodes où Linda Cassou recommande L'enfant Céleste, premier roman de Maud Simonnot. "C'est un livre lumineux qui a une force incroyablement communicative. On le lit d'une traite et pendant cette lecture, le temps est suspendu", explique Linda Cassou.