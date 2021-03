Jean-Baptiste Andréa : "Le Grand Prix RTL-Lire est une reconnaissance énorme"

publié le 15/03/2021 à 10:00

Jean-Baptiste Andréa est depuis ce lundi 15 mars 2021 le lauréat du Grand Prix RTL-Lire. Les 100 lecteurs membres du jury ont plébiscité son roman Des diables et des saints publié aux éditions L'Iconoclaste. "J'ai des palpitations cardiaques, je pense que je vais m'en servir pour peut-être avoir un vaccin, plaisantait en préambule l'écrivain. C'est vraiment un moment très fort pour moi. C'est une reconnaissance énorme. J'ai quitté le monde du cinéma, j'étais un naufragé du cinéma à la recherche d'un endroit mythique que j'ai l'impression d'avoir trouvé. Ce prix me conforte dans cette sensation là", confie Jean-Baptiste Andréa au micro de RTL.

Des Diables et des saints est une éblouissante réussite romanesque. De la littérature à la fois populaire et de qualité. Ce roman commence par un mystère : pourquoi Joe, un vieux pianiste interprète virtuose de Beethoven, qui aurait pu mener une éclatante carrière de soliste, s'obstine à jouer sur les pianos publics des gares et des aéroports ? La réponse à cette énigme est du côté d'un sinistre orphelinat religieux des Pyrénées, Les Confins, où Joe a séjourné, adolescent, après la mort de ses parents. Il y a appris l'amitié comme arme de résistance aux adultes. Il a exploré aussi le vertige de l'amour pour la belle et inaccessible Rose.

Cinéma, littérature et musique

Joe est né de la rencontre avec un lecteur. Un dialogue bref mais qui a marqué l'auteur. Lorsqu'un an plus tard, il voit l'un de ces pianistes amateurs dans une gare, les idées se sont immédiatement télescopées pour donner naissance aux premières lignes de ce livre. "Je me suis aperçu hier que j'avais encore dans mon téléphone la vidéo de ce pianiste dans la gare de Clermont-Ferrand, tellement ce moment a été un moment 'Eurêka' pour moi, se souvient l'auteur. J'ai commencé à écrire cette histoire sur un papier que j'avais dans la poche..."

La musique est un personnage à part entière de ce roman. De l'enfance de Joe qui apprend le piano jusqu'à la fin de sa vie où il joue dans les gares et les aéroports. "La musique a une importance immense dans ma vie. Mon rêve aurait été d'être chef d'orchestre mais je suis complètement incompétent musicalement, c'est terrible, c'est la grosse frustration de ma vie, reconnaît Jean-Baptiste Andréa. Je suis complètement autodidacte dans la musique classique. J'aimerais que les gens qui s'imaginent que la musique classique est élitiste, difficile ou inaccessible... soient attirés comme je l'ai été."

Jean-Baptiste Andrea est né le 4 avril 1971, Des diables et des saints est son troisième roman. Il a publié son premier livre, Ma Reine, en 2017. Une carrière d'écrivain qui n'a débuté qu'à l'âge de 46 ans car sa première vie était au cinéma. Une carrière cinématographique commencée aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il a réalisé trois films dont le premier Dead End, un film d'horreur tourné à Los Angeles.