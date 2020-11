"Les Livres ont la parole" : "J'ai pas fini mon rêve" d'Henri Gougaud

publié le 22/11/2020 à 09:05

J'ai pas fini mon rêve, c'est le beau titre du livre de souvenirs que publie Henri Gougaud.

Conteur hors pair, à la radio comme sur scène, écrivain à succès, Henri Gougaud s'est d'abord fait connaitre au début des années 60 comme chanteur et parolier dans les cabarets parisiens de la rive Gauche, un amour des mots né chez Henri Gougaud dès son adolescence à Carcassonne.

"Je découvre Brassens, Ferré, Gréco à la radio et ce qu'ils chantent m’enthousiasme. À 17 ans, mon cadeau de Noël c'est une guitare, j'écrivais des poèmes et j'ai mis les poèmes que j'écrivais en musique comme ça et je me suis passionné pour la chanson. Donc je suis monté à Paris avec ma guitare sous le bras et mes chansons, et j'ai essayé de me faire entendre", explique l'auteur au micro de RTL.

Quand on relit Henri Gougaud, on se dit que c'était une époque foisonnante. "C'était une belle période (...) Celui qui a eu la plus forte influence sur moi c'est Brassens, parce que, et il se trouve que je l'ai connu parce que j'ai fait une tournée de quatre mois avec lui (...) il est venu déjeuner chez mes parents. C'était quelque chose de l'ordre d'un rêve qui se réalisait", poursuit Henri Gougaud.

"J'ai pas fini mon rêve" d'Henri Gougaud Crédit : Albin Michel

Le choix du libraire

Pour le coup du cœur du libraire, nous rejoignons à Grenoble, à la librairie du Square, Nicolas Trigeassou. Il recommande le tout dernier roman de l'anglais Julian Barnes, L'homme en rouge.

"L'homme en rouge" de Julian Barnes Crédit : Mercure de France