"Les livres ont la parole" : "Fantaisie allemande" de Philippe Claudel

publié le 04/10/2020 à 10:10

Philippe Claudel, l'auteur des Âmes grises publie Fantaisie allemande chez Stock. C'est un recueil de 5 nouvelles qui peut se lire comme un roman, car l'écrivain, membre de l'académie Goncourt, construit des passerelles. Il jette habilement des ponts entre ses 5 textes et surtout développe entre eux, un thème commun : le Mal, porté ici à un paroxysme qui a pour nom le nazisme et un territoire, l'Allemagne.

Quand la grande Histoire percute des trajectoires d'hommes et de femmes, Philippe Claudel nous captive et nous fait réfléchir. "Le Mal est constitutif de l'humanité et de l'Homme. Cette propension à détruire ce que nous construisons est quand même quelque chose d'absolument illogique. Pourquoi l'Homme a cette tendance à créer finalement autour de lui des tornades, des tourments, alors qu'il serait peut-être plus simple et plus économe, en même en énergie, de faire le contraire", démarre l'auteur au micro de RTL.

"Quand un peuple, justement, est aspiré, dans cette énergie négative, et bien on se rend compte que ça crée des trous noirs gigantesques tels que ceux que le nazisme a pu produire. Donc ce qui m’a intéressé, ce n'est pas de revisiter l'Histoire telle qu'elle est décrite dans les manuels et par les historiens les plus compétents, mais de voir justement comment l'Histoire au quotidien percute des hommes et des femmes, soit directement parce qu'ils sont pris dans la tourmente, soit des années ou des décennies plus tard", poursuit Philippe Claudel.

"Fantaisie allemande" de Philippe Claudel Crédit : Stock

Le choix du libraire

Direction Brest, à la librairie Dialogues où Julien Laparade recommande La faucille d'or d'Anthony Palou aux éditions du Rocher.

"La faucille d'or" d'Anthony Palou est le choix du libraire Crédit : Éditions du Rocher