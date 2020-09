"Les livres ont la parole" : "Les funambules" de Mohammed Aïssaou

publié le 20/09/2020 à 09:03

Les funambules de Mohammed Aïssaoui est l''un des livres déjà très remarqués de cette rentrée, sélectionné par les jurys des deux plus prestigieux prix littéraires de l'automne : le Goncourt et le Renaudot. Et bien qu'il soit précisé roman sur la couverture de son livre, Mohammed Aïssaoui a mis beaucoup de son histoire personnelle dans ces funambules.

"Les funambules, c'est nous tous. Ce sont aussi bien les bénévoles, par exemple, des associations que le narrateur rencontre, mais ce sont aussi, les gens démunis qui sont aidés par ces bénévoles. Et le roman tente de dire qu'on est tous dans le même bateau, aussi bien les gens aidés que les gens qui aident", démarre Mohammed Aïssaoui au micro de RTL.

"Le roman, c'est une reconnaissance de dettes. C'est-à-dire que le narrateur très vite, on se rend compte qu'il est un homme de 34 ans, biographe pour anonymes, il écrit les histoires des autres. Et lui, à 9 ans, il a quitté son pays natal et on sait très vite qu'il a été aidé par une association, notamment par le Secours populaire (...) les gens démunis renvoient aussi le narrateur à sa propre histoire", poursuit-il.

"Les funambules" de Mohammed Aïssaoui Crédit : Gallimard

