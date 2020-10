publié le 05/10/2020 à 16:29

Un ultime hommage pour Juliette Gréco. Le 5 octobre 2020, l'église de Saint-Germain-des-Près a accueilli les obsèques de la chanteuse, décédée le 23 septembre dernier à 93 ans. Son immense carrière et son influence à tous les niveaux de la musique au cinéma a marqué des générations de fans, anonymes et célèbres, venus lui rendre un dernier hommage. Ainsi, Brigitte Macron, Julie Gayet et François Hollande, mais aussi Zazie, étaient présents pour ce dernier hommage.

"Tu nous as donc appris à nous libérer. À aimer les autres et à s'aimer soi-même. Juliette, notre amitié est éternelle", a lu dans l'église le rappeur Abd Al Malik, qui avait collaboré avec la chanteuse. "On a tout dit de toi. Femme fatale, femme passion, femme secrète, sphinx, élégante, distante, curieuse, moqueuse", a complété Jacqueline Franjou, créatrice du Festival de Ramatuelle et amie de longue date de Juliette Gréco, rapporte l'AFP, avant de poursuivre : "Permettez-moi d'emprunter un évangile de Saint Jean. À l'origine, le verbe, c'est le mot, et le mot, qui mieux que toi l'a servi ? Tu les transformais en pierres précieuses".

Obsèques Juliette Greco. Paris. St Germain pic.twitter.com/EzvQy92DxV — Laurent Marsick (@lmarsick) October 5, 2020

Dans son homélie, Monseigneur Benoist de Sinety a déclaré : "Dieu a donné son amour à toutes ses créatures. Cet amour, Juliette Gréco l'a cherché, désiré, vécu (...) Son visage, sa parole, sa douceur, son sourire ont illuminé vos vies".