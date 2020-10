"Les livres ont la parole" : "Plus fort qu'elle" de Jacques Expert

publié le 11/10/2020 à 09:48

Dans Plus fort qu'elle (éditions Calmann Levy) de Jacques Expert, tout commence par le meurtre de Cécile, seule chez elle en l'absence de son mari et des enfants. Une silhouette qu'elle reconnaît la tire de son sommeil et lui intime l'ordre de descendre au salon.

Mais en haut des marches, elle reçoit un coup violent à l'arrière de la tête et tombe du haut de l'escalier de marbre. La chute la tue sur le coup. À partir de là, vous ne lâcherez plus le scénario diabolique imaginé par Jacques Expert. "Ce qui m'intéressait, c'était la dérive toxique qui peut y avoir dans un couple adultérin. Avec, la mort de l'épouse du mari et après on se demande qui a tué. Est-ce qu'ils l'ont fait ensemble ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle [la maîtresse] ? Et là se met en place un piège diabolique, machiavélique qui fait tout le suspense du roman", démarre l'auteur au micro de RTL.

"Le livre de page en page me pousse vers une conclusion qui s'avère, pour moi, la plus réaliste possible", conclut Jacques Expert.

"Plus fort qu'elle" de Jacques Expert Crédit : Éditions Calmann Levy

Le choix du libraire

Direction Besançon à la librairie Reservoir Books où Bruno Bachelier conseille Betty (chez Gallmeister) de l'américaine Tiffany McDaniel, prix Fnac et prix du magazine America.

"Betty" est le coup du libraire Bruno Bachelier Crédit : Gallmeister