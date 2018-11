et Ryad Ouslimani

publié le 29/11/2018 à 21:03

Laurent Delahousse rend hommage à Jean d'Ormesson en troquant sa casquette de présentateur du JT pour celle de cinéaste. Mercredi 5 novembre, le film-documentaire Monsieur sortira en salle. Il s'agit d'un portrait du journaliste et homme de lettres décédé le 5 décembre 2017 à l'âge de 91 ans.



"Je pense qu'il aurait été heureux et flatté, parce qu'il aimait ça, quelque fois aussi (qu'on parle de lui ndlr). Je pense qu'il aurait été surpris de la forme, aussi. Il s'attendait peut-être à une biographie plus complète", indique Laurent Delahousse lorsqu'on lui demande ce qu'aurait pensé Jean d'Ormesson de sa première réalisation.

"Finalement c'est l'homme qui m'intéressait, plus que l'écrivain (...) Je voulais connaître autre chose que 'Jean d'O', celui qu'on a tous vu et aimé avoir avec nous sur un plateau", explique le journaliste.